〈南部〉高屏溪濁度狂飆 取伏水工程支

2018-09-17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕強烈颱風「山竹」外圍環流發威，高屏山區降下豪雨等級雨量，高屏溪濁度昨天飆升至四萬三千NTU，高屏堰取水量驟降至卅萬噸，除緊急調用南化水庫四十五萬噸支援，水利署南區水資源局（南水局）也啟用施工中的「高屏堰上游傍河取用伏水工程」，火力全開支援高雄。

大高雄地區每天需水量約為一百六十萬噸（含工業用水），其中高屏堰提供約一百萬噸，為最大供應水源，高屏溪濁度狂飆，昨天取水量剩下卅萬噸，水公司已調動所屬備援水源四十萬噸因應，南水局也啟動南化水庫及高屏堰上游傍河取用伏水工程。

南水局指出，今年八二三豪雨，高屏溪濁度飆升至一萬六千NTU，期間就已緊急支援三萬噸伏流水至高屏堰，當時只是「試驗」性質居多，沒想到受「山竹」影響濁度再攀新高，昨天再度啟動高屏堰上游傍河取用伏水工程，動用其最大供水能量十萬噸，濁度僅十四NTU。

高雄地區沒有大型蓄水設施，每日民生用水量一百廿五萬噸取自於高屏溪，高屏堰佔了一百萬噸，南水局表示，受極端氣候影響，高屏溪於颱洪時濁度經常超過一萬NTU，造成高屏堰取水困難。

為此，南水局於一○五年開始辦理「高屏堰上游傍河取用伏水工程」，預計今年十月底完工，可提供十萬噸水質潔淨的伏流水，為大高雄地區颱洪期間重要備援用水，可供大高雄約卅萬人（七．五萬用戶）每日所需用水量。