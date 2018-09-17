〈南部〉高港「會旋轉」大港橋 明年3月完工

2018-09-17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市第一座「會旋轉的橋」大港橋，預定九月下旬動工、明年三月完工，除了會旋轉及串聯港區的交通功能，橋體外觀也設計成近似遊艇與帆船的結合意象，為後續愛河灣遊艇碼頭專區暖身。

供遊客及自行車通行

大港橋預定位置在高雄港第三船渠，靠近高雄輕軌駁二大義站（C12） 旁，未來可提供遊客及自行車通行（汽機車不行），沿第三船渠與愛河灣，串聯蓬萊商港區、大駁二文創區、鐵道園區、郵輪旅運等觀光產業，塑造親水遊憩空間。

9月下旬舉辦動工典禮

主導計畫的台灣港務股份有限公司說明，大港橋為全國首創水平旋轉橋體，總長一○九．五公尺，主橋九十七．五公尺，橋樑水平開啟、閉合運轉時間為三分鐘，橋面可通行約五百五十人，預計九月下旬舉辦動工典禮，明年三月完工。

港務公司指出，設計大港橋時，除著重實質功能，更結合海洋文化流行音樂中心及亞洲新灣區遊艇碼頭的海洋主題，讓大港橋呈現出貝殼與優游的鯨豚意象，也代表是一艘充滿未來感的遊艇，與高雄港未來遊艇休閒產業發展相互呼應。

此外，港務公司也與高雄市政府合作，聯手推動國際級規模的「亞洲新灣區遊艇碼頭專區」，預計在愛河口兩側，視投資者規劃及船型大小，規劃至少一百六十席以上泊位，提供大、中、小型遊艇或超級遊艇泊靠使用。

幫遊艇碼頭專區暖身

港務公司表示，遊艇碼頭專區搭配持續成長的駁二特區，與即將完工啟用的海音中心、郵輪旅運中心，及串聯全區的高雄輕軌，將成為高雄亞洲新灣區未來觀光、產業等層面焦點，更是港灣城市蛻變指標，大港橋的動工與啟用，等於替這些指標建設暖身。