〈南部〉砂石塞滿箱涵 台東湧泉公園泳池滅頂

2018-09-17

〔記者張存薇／台東報導〕山竹颱風外圍環流巨浪沖毀台東海濱公園施工圍籬，挾帶的土石不但讓國際地標週邊滿目瘡痍，也讓出海口堆了滿滿砂石、排水箱涵「塞好塞滿」，導致湧泉運動公園泳池「滅頂」，今天風浪減弱，怪手已進駐開挖淤沙，湧泉公園預計一週內可重新開放，至於水利署第八河川局一、兩天內就會重新圍上圍籬，盡快恢復「海岸環境改善工程」，最快月底前可完成。

山竹颱風外圍環流前天引來強風巨浪，造成台東海濱公園國際地標週邊四散石頭、枯枝，施工圍籬也被吹得亂七八糟，區域排水出海口、箱涵也堆滿了大量土砂。

水利署第八河川局長蔡宗憲說明，八河局九月初在海濱公園沿岸進行海岸環境改善工程，包括在海邊堆塊石、形成緩坡，讓親子容易親近海洋，也能保護海邊、減少崩塌，雖然塊石、機具已搬運至現場，但還沒投放至定點就碰到颱風，等風浪穩定，一、兩天內就會重新圍上圍籬，最快月底前就會完成「海岸環境改善工程」。

而原本可以人與魚、蝦共游的湧泉運動公園，前天起因為出海口箱涵被堵塞、地下水位高漲因而大淹水，慘遭「滅頂」的泳池昨天起已露出扶手，水位慢慢消退，市公所昨天下午起請怪手開始清淤，市長張國洲說明，怪手清完出海口淤沙後，還要再清除但箱涵內部淤沙，預計兩、三天完成，另湧泉泳池也必須消毒，預計一星期才能開放，目前已拉起警戒線。