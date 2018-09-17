〈南部〉外圍環流作怪 恆春掀4米巨浪

2018-09-17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「山竹」颱風昨天進入中國港澳地區，龐大的外圍環流仍持續影響屏東南部，恆春半島各海域仍不時掀起四米巨浪，雖然海灘仍在關閉狀態，不少遊客趁著雨勢間歇到各海域觀浪，恆春氣象站提醒，屏南海域風浪仍大，民眾盡量避免到海邊觀浪或戲水。

一度造成部分地區停電停水

恆春半島歷經「山竹」外圍環流侵襲，一度造成部分地區停電停水狀況，直到凌晨才陸續恢復，泥流不斷的省道台二十六線竹坑路段昨午恢復雙向通行。

屏東泰武鄉北大武步道兩天累計的雨量達一千三百九十九毫米，居全台之冠，幸未傳出災情。

不少遊客悶在墾丁的飯店民宿兩天，雖然海灘持續關閉，仍趁著雨勢間歇到南灣、船帆石觀浪，面對滔天巨浪紛紛拿出相機拍照留念；中國遊客小陳說，內陸難得看到那麼壯觀的海浪，好不容易有機會到台灣的海邊，說什麼都要體驗一下。

環流巨大不適合進行海邊活動

恆春氣象站指出，「山竹」颱風雖然後續不會引進西南氣流雨勢，但颱風本身的環流巨大，不適合進行海邊活動，最快要今天中午才會恢復正常天氣型態。

雖然屏東無災情，「停水通知」的訊息昨晨卻透過網路及手機不斷傳送，內容寫著「因豪雨致原水濁度飆高，無法供水緊急處理，復水時間目前無法確定，將盡速恢復 ，影響區域滿州鄉全部、牡丹四林及大梅、恆春鎮全部」，連民代都跟著轉傳這個錯誤資訊。

牡丹水庫澄清，颱風來臨前就不斷調節性放水，十五日當天風雨最大時原水濁度僅一百多，供水都正常，未曾發出停水通知。