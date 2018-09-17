〈南部〉大武龍捲風釀災 損失逾千萬元

2018-09-17

〔記者王秀亭／台東報導〕受山竹颱風外圍環流影響，大武鄉尚武村十五日下午一陣龍捲風，造成近二十艘膠筏、二十七戶民宅全毀或半毀，鄉立圖書館、尚武國小也嚴重災損，整體損失初估超過一千萬元，台東縣長黃健庭表示，先以恢復市容為先，災損則循相關辦法查報辦理補助，無法補助者將動用台東縣社會救助金專戶為災民紓困。

台東縣長勘災 恢復市容為先

十五日下午二時五十分左右，一陣龍捲風從尚武漁港，一路往尚武市區前進，沿著民宅、大武消防分隊、大武鄉立圖書館一路掃到尚武國小，短短一公里的距離，龍捲風掃過的膠筏、餐廳及民宅鐵皮屋頂、車輛，消防隊後勤車、圖書館及國小風雨球場都遭殃。

膠筏、餐廳鐵皮屋頂都遭殃

第一個受災的餐廳負責人呂塗葛說，生平第一次遇到陸上龍捲風，受災程度比強烈颱風還嚴重，放在漁港港區的膠筏還從屋頂飛過，跟著自家的鐵皮屋頂一起往馬路上飛去，損失恐要破百萬，慶幸人沒受傷，財損再賺就有了。

黃健庭與台東縣議會議長饒慶鈴、縣議員翁麗吟、尤忠正，在大武鄉長趙宏翰陪同下，逐一慰問受災戶、發放慰問金，一早便枯坐港邊望著全毀膠筏的漁民鄭珍銀，看見黃健庭一行人到漁港勘災，忍不住掉下淚水，直說花了四十萬元買的膠筏，還有一台大冰箱，就在幾秒鐘全毀，沒錢再買新膠筏，憂心以後該如何維生。

同樣受災的尚武國小經現勘後，今年六月才啟用的風雨球場屋頂約有四十平方公尺的鐵皮被吹掀，「還好風雨球場擋住了龍捲風的風勢，減少教室受損程度。」鄉立圖書館鐵窗鐵條也彎曲、鐵門受損，在地青年昨天一早動員，協助清理圖書館、國小周邊嚴重倒塌的樹木。

黃健庭表示，目前先以恢復原狀優先，尚武國小更需先整理，讓學生可以在今天安全上學，至於詳細受災情形及財損還需進一步會勘及統計。

災損補助 依中央相關辦法辦理

黃健庭指出，災損補助先依照中央相關辦法辦理，不過中央對風災補助不包括生財工具，膠筏、餐廳皆被認定為生財工具，會請農業處針對漁船損壞補助部份，向中央提案提高補助金額。

對於不足之處，縣府將運用社會處社會救助金專戶，民眾捐助的善款因應，原則上救助金專戶補助會比照尼伯特風災標準，但仍需視各處室匯集災損狀況，擬定補助內容而定。