〈台北都會〉柯文哲競選總幹事 小野出任

2018-09-17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰進入倒數階段，懸缺多時的市長柯文哲競選總幹事，確定由台北市文化基金會董事長、作家小野出任，由於柯競選團隊內鬥頻傳，外界質疑小野鎮不住。柯文哲昨受訪打包票誇讚小野是非常好的人選，已開始協助整理文化政策和論述；小野則說，他的工作是協助柯「以文化為上位」思考。此外，柯的政策白皮書預計九月底、十月初出爐。

小野：以「文化為上位」思考

柯文哲昨出席活動受訪談到小野擔任競選總幹事一事表示，目前市府一級首長中，醫學院加上土木系超過一半「太硬了」，所以要補強人文的部分；小野是非常好的人選，不但是作家，還當過華視總經理，對文化界實務操作也很熟悉，且兩人相識超過卅年；目前小野已在幫忙整理文化政策、論述等。

小野昨受訪表示，他的確不會「傳統的選舉」，所以不會掌管競辦人事或財務，而是將協助柯提出「以文化為上位」的政策，也就是以「文化」來連結各局處施政。他直言，現在柯Ｐ經常被質疑沒有核心價值、政治思考是什麼，所以「這是我可以幫忙的部分」。

對柯競選團隊屢傳人事紛爭，小野說，願透過海選加入選戰的年輕人相對單純，都是滿腔熱血，為幫助柯當選而來，「沒有勾心鬥角，只是意見不同」，未如外人所想的那麼險惡。