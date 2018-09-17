〈台北都會〉假新聞奪人命 姚︰選舉面臨相同考驗

2018-09-17

〔記者周彥妤／台北報導〕昨天是自由鬥士殷海光紀念日，民進黨市長參選人姚文智先在臉書發文緬懷，受訪提及我駐日本大阪辦事處長蘇啟誠自縊，不外乎是中國製造的假新聞、台灣特定媒體推波助瀾所害；姚也引述殷海光曾言「自由如朝露，如早霞，如清風」，指台灣年底選舉面臨相同考驗，籲民眾一同守護得來不易的自由。

殷海光紀念日 姚籲齊守護自由

對於我駐大阪辦事處長蘇啟誠十四日自縊身亡，傳遺書提及因處理國人滯留關西機場事件，飽受批評而感到很痛苦，綠營指與中國製造「派專車到關西機場接送」假消息有關。談到中國假新聞奪人命，姚文智說，他近日才走訪殷海光故居，十六日正好是其紀念日，殷曾言「自由如朝露，如早霞，如清風」；姚說，此話代表珍貴的東西得來不易，有時候左手拿到，右手就消失，因此要懂得珍惜。

姚文智說，一位盡忠職守的外交官，遭來自中國的假新聞，加上台灣部分媒體推波助瀾，被霸凌到走上絕路，也讓所有想要講真話、實現自由的人，受到非常大、甚至是接近死亡恐懼的壓力。 姚表示，年底選舉，中國一樣以假新聞造謠，台灣內部也有特定媒體追隨，社會面臨同樣考驗，盼藉由一位外交官的殞落，台灣民眾應當特別留意，如何保障這份得來不易的自由。至於如何反制中國假新聞？姚說，只能提醒外界，對很多消息要保持理性、開闊的胸襟，了解有心人士操作意圖，否則澄清一百遍，都抵不上半夜一則假新聞。

殷海光是台灣自由主義的開山大師，曾任「中央日報」、「自由中國」主筆，以及台灣大學哲學系教授；他是一九五○至六○年代台灣最有影響力的知識份子，極力宣揚反抗權威、追求自由思想。