〈台北都會〉柯再跳票 嘉禾新村全區保存將破功

2018-09-17

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲選前曾簽署公館地區、水源整宅旁的嘉禾新村「全區完整保存」連署書。但去年二月國防部將嘉禾新村南側拆除，經過一年半，建管處於七月廿七日收到國防部申請北側拆除執照，目前將待文化局確認拆除範圍及保留文資建築後即核發拆照；屆時取得拆照的國防部若拆除，「全區保存」承諾將跳票成僅剩數棟保存，讓柯文哲在文資議題上再度破功，且將近一．五公頃公園用地解編，未來可變住宅區。

文化局確認範圍 建管處將核發拆除執照

據了解，柯文哲雖然曾私下稱要讓文資團體在嘉禾新村贏一次，但因地方里長頻頻施壓拆除，柯已在內部會議下令只要收到申請就儘速核發拆照。建管處表示，八月廿九日已與國防部、文化局會勘確認拆除範圍以及哪些歷史建築須保存，等收到會議紀錄後就會核發拆照。

文化局則說，文資計畫早已確立，不會再擴大保存範圍以及新指定文資；保存範圍內除保存四棟歷史建築外，還會額外再保留三棟非屬文資的建物及圍牆，其餘全部拆除；將編列七億或八億元價購土地，並規劃為「嘉禾眷村劇場」，開放劇團進駐活化。

另外，都發局去年初欲將部分防災公園變成保存區，藉此擴大保存範圍，後續都發局公布的保存區範圍卻大幅縮水，但仍配合地方需求，將近一．五公頃的公園用地解編，未來可變住宅區。都發局則釋，經評估周邊防災、公園空間及財務可行性，因此才同意解編。