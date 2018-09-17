〈台北都會〉新北登革熱再添1例 感染源疑高風險菜園

2018-09-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市昨天又增一例本土登革熱，全市累計已三十三例，患者為新莊區營盤里六十九歲男性（案三十三），九月十四日就醫檢查發現白血球及血小板低下，經登革熱快篩陽性通報後確診，目前住院中，狀態穩定。經調查，案三十三活動範圍距離被劃為高風險場域的新莊豐年菜園約六百公尺，研判是可能感染源，市府已針對病例活動範圍採取緊急防治作為。

活動範圍距新莊豐年菜園約600公尺

衛生局長林奇宏表示，近期天候多雨，為確保防疫防火牆成效，市府針對新莊區高風險區域包括市民農園、瓊林路菜園、豐年菜園及土城區與永和區病例活動範圍，加強孳生源清除與化學噴消作業，區內公園、市場市集、校園等人潮聚集的場域，搭配噴灑殘效性藥劑，強化防治效果。

目前新北市登革熱案例集中新莊區，分布中泰里、自立里、興漢里、全泰里、營盤里、海山里、豐年里、泰豐里、瓊林里、建安里、民全里、西盛里、四維里、合鳳里，另兩案在永和區大同里與土城區明德里。衛生局已掌握病例接觸者共三千人擴大健康監測，每日關懷健康情形，目前皆無疑似病例。

衛生局提醒，新莊高風險區域菜園已實施封園管制，民眾請勿進入，違者將依傳染病防治法開罰六萬元至三十萬元，若出現發燒症狀，切勿自行服藥，請儘速至新莊區瓊林里瓊泰市民活動中心及土城區衛生所設立的「登革熱篩檢衛教站」或新北市「登革熱快篩試劑合約院所」評估篩檢。