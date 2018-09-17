〈台北都會〉列冊追蹤 淡水天主堂暫保留

2018-09-17

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡水天主堂（又稱淡水法蒂瑪聖母堂）有半世紀歷史，因地基下陷、空間不足，天主教會台北教區去年規劃拆除重建，文史工作者擔心有文化、歷史價值的教堂消失，提報文化資產，新北市政府文化局認為具文資潛力，同意「有條件重建」，必須將原有聖堂融入新建物設計中，但新穎的設計讓文資審議委員難點頭，日前決議將天主堂列冊追蹤，暫時保留。

地方盼保留多元文化薈萃完整性

滬尾田野工作室文史工作者紀榮達說，地方很擔心淡水天主堂像礁溪天主堂一樣被連夜偷拆，樂見列冊追蹤結果，也希望天主教會台北教區能妥善修復天主堂，保留淡水多元文化薈萃的完整性。

文資審議委員、台南大學文化與自然資源學系副教授賴志彰說，淡水天主堂位於五虎崗之一的「崎仔頂」，依山而建，橫跨舊街清水街和熱鬧的中山路，展現滬尾平地不多的山城特色，若將天主堂所在的山坡剷平，改建九層樓高的大樓，不僅突兀，淡水的人文、地理風貌的完整性也遭破壞。

台北教區：不修恐影響教友安全

管理單位天主教會台北教區主教公署相當不滿被列冊追蹤，表示天主堂經結構技師認定結構受損，且地基下陷，管線老舊、遇雨必漏水，早在十年前就有改建需求，去年好不容易募得部分經費，卻被「外人」提報文資，修了違法、不修又影響教友安全，出事誰負責？

市府：設計無法讓審議委員點頭

文化局文化資產科長羅珮瑄說，經文史工作者提報，文資審議委員到場現勘，認可天主堂具文化價值，同時尊重所有權人權益，今年二月「有條件同意」教堂拆除重建，條件是設計圖須融入舊建物的清代街屋、騎樓意象，但歷經四個版本草圖，教會的設計無法讓審議委員點頭，因此列冊追蹤。

由於列冊追蹤常被外界認為是老屋的「法律空窗期」，羅珮瑄強調，文化局會請淡水古蹟博物館同仁就近巡查，一旦發現遭破壞，將依文資法第廿條逕列為暫定古蹟，並會盡快依法召開審議委員會，於明年二月前給予文化資產身分或者解除、持續列冊追蹤。