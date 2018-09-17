〈北部〉光復鄉長選舉／競爭激烈 三強各有優勢

2018-09-17

記者王峻祺／專題報導

花蓮縣光復鄉長謝忠淵今年屆滿卸任，年底鄉長選舉出現新局面，曾參與鄉長選舉的現任鄉代鄭桂鐘及原民菁英吳明修（Kaniu‧Namo）二人，均夾帶高人氣角逐鄉長一職；連任七屆光豐農會總幹事的林清水，則以穩定光豐農政體系磐石之姿，投入戰局，三人因各具人脈及魅力，競爭激烈。

連任光豐農會總幹事七屆的林清水，是縣內任職最久的總幹事，任內經營農會有成，盈餘排名連續多年列居全縣各農會前三名，信用、推廣業務更得獎無數，推動箭筍大餐全國聞名，後期又增建肉品加工場、生鮮處理場，成為花蓮縣物流中心。

林清水熱心參與政治，曾任國民黨光復鄉黨部主委，是花蓮政壇重量級人物，每遇中央、地方選舉，均親自掌大旗抬轎，只要一出馬，候選人總會齊開得勝，此次參選，昔日栽培的子弟兵也將精銳盡出，勢在必得。

光復在地原民菁英吳明修，曾任公所村幹事、北市府科員及花蓮縣府科長，三年前參選鄉長雖失利，但捲土重來後，將檢討過去選舉失利因素補強劣勢，以「鄉政規劃師」為參選理念，盼能贏得年輕選民返鄉支持。

現任鄉代鄭桂鐘從事土木包營造業，因了解公所預算、決算，是鄉代中唯一能向財政、會計單位進行業務質詢的鄉代，由於問政犀利，加上積極爭取地方建設、為民服務，獲得選民高度認同，挾著過去十餘年來累積的人脈投入選戰。