〈北部〉84歲導護阿嬤：做到不能做為止

2018-09-17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「我要做到不能做為止！」高齡八十四歲的張林阿流，擔任宜蘭市南屏國小導護志工廿六年，就算颳風下雨，仍站在校門口守護學生上學安全，她昨天獲宜蘭縣政府頒發績優校園志願服務人員獎，成為最高齡得獎人。

守護學生安全 張林阿流獲獎

張林阿流五十多歲踏入國小補校，重修小學課業，求學期間正巧校內志工隊招募新人，老師找上了她，張林阿流反問，「不知道年紀這麼大了，還能加入嗎？」老師回說，「志工隊沒有年紀限制，只在乎有沒有愛心」，她才放下疑慮，加入志工行列，一做便是二十六年。

風雨無阻 在校門口一站26年

每週一、二上午七點十五分，張林阿流準時到校，用親切笑容跟學童打招呼，她笑說，「我是風雨無阻」，再累都不喊苦，全校師生幾乎都認識她。

被學童暱稱「阿嬤」的張林阿流，隨身攜帶糖果，見到剛升小一、幼兒園的新生淚眼道別父母親，她上前給予大大擁抱，再送給學童一顆糖果，安撫他們不安的心情。

校長：「南屏不能缺少她！」

「南屏不能缺少她！」南屏國小校長夏明義說，張林阿流在校門口站了廿六年，早上若沒看到阿嬤出現，老師、家長還會著急聯繫，可見她已成了校園一份子。

張林阿流每週定期到校，她笑說，八十四歲還能出來站導護，並不算老，自己小心一點就好，要為學童做到不能做為止，此話一出，眾人深受感動。

宜蘭縣府昨天表揚「推展家庭教育有功團體、個人」、「導護金安獎」、「績優校園志願服務人員獎」、「社會教育貢獻獎」，共有一百二十七人獲獎，副縣長余聯興感謝志工們默默付出，他說，因有大家的協助，讓宜蘭成為溫馨的城市。