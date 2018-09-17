〈北部〉花蓮縣長無官邸 代理縣長住飯店

2018-09-17

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕花蓮縣因無縣長官邸，法務部政務次長蔡碧仲今代理花蓮縣長後，首晚恐將由「公款」支付直接入住飯店，或由縣府安排住進府後路員工職務宿舍，但因宿舍區設備老舊，屋齡均有卅年歷史，縣府將尊重代理縣長意願後，協調未來代理期間的居所。

歷任縣長均有自宅 不住官邸

花蓮縣政府研考處副處長葉俊麟表示，內政部上週五才確定代理人選，花蓮因無縣長官邸，加上府後路縣府員工職務宿舍全住滿，離職員工需要三個月時間才能搬離，由於設備老舊尚未整理，臨時入住實在有困難，將尊重代理縣長意願後再安排住所，不排除考慮先入住飯店。

舊官邸謝深山任內標售 已改建飯店

縣府資深員工指出，花蓮原有縣長官邸，官邸舊址位於現今花蓮市公園路「福康飯店」，前縣長陳清水還曾在官邸辦公過，但因歷任縣長均有自宅、不住官邸，導致官邸舊址閒置卅年以上，由於建物老舊不堪，加上縣府當時負債已逾九十億元，縣庫財政困難，縣長謝深山任內認為無居住必要，經縣議會同意後公開標售。

員工宿舍老舊 屋齡30年歷史

花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會當年張貼訊息公告，官邸所在的花蓮市北濱段一○一○地號及民德段四○三地號辦理公開標售，開標日期為二○○八年六月十七日上午十時在花蓮縣政府第二會議室開標。

將尊重代理縣長意願後再安排

經查花蓮縣有非公用土地（二○○七年至二○一○年）標脫價格明細表，鄰近公園路與三民街交叉處、台灣銀行花蓮分行北側的官邸土地，在二○○八年以每坪十九萬九千九百四十元標出，總得標價為九千零卅六萬元，並在二○一四年取得建造執照，由名達開發股份有限公司起造、雙喜營造股份有限公司承造。

針對傅崐萁判刑定讞，內政部十三日解除傅崐萁縣長職務，行政院隔日核定由法務部政務次長蔡碧仲代理花蓮縣長，花蓮縣政府今上午十時將於大禮堂舉行「 花蓮縣第十七屆代理縣長宣誓就職暨交接典禮 」，是台灣地方首長代理史上，由司法系統首長代理地方行政首長的首例。