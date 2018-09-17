〈北部〉《散發文宣品被制止?》泛綠選將質疑打壓 竹縣府否認

2018-09-17

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民進黨竹縣議員參選人王誠緯、竹北市民代表參選人蔡蕥鍹與時代力量縣議員參選人、律師連郁婷，昨天指控在公園發文宣品竟被制止，質疑縣府執法不公、過當。

縣府政風處表示，並無限制參選人在公園外側發放宣導品給民眾，也沒蒐證，在場均以口頭勸阻，無執法過當及妨害人身自由，若有不實言論，不排除採取法律途徑，捍衛縣府與公務人員清白。

王誠緯、蔡蕥鍹昨天發布新聞稿指出，縣府政風處十五日在文化公園辦活動，讓現任從政人士可穿競選背心進場，他們在場外發宣傳品卻被制止還架走驅離。

連郁婷也在臉書貼文說，她去發扇子被制止，但前副縣長的競選看板直接掛在縣議會門口、某現任議員則帶著要參選議員的兒子進縣府拜票，一個開放空間的公園，卻不准發扇子嗎？

縣府政風處表示，為避免影響活動進行及符合行政中立，要求各參選人及其團隊不要穿著競選背心在圓形廣場活動場地內進行拜票及發放宣導品，並無限制參選人在活動場地外拜票或發放宣導品，對於穿著競選背心之現任者和非現任者均勸阻。

新聞稿指出，王誠緯當時曾抗議：「你們是針對性，公園是公有地，請問為什麼不能進入？」

蔡蕥鍹則指出，她在公園外圍發宣傳品竟被政風室人員錄影， 她以手機攝影也遭到對方揮帽制止，並強行將她架走驅離， 質疑執法過當及妨害自由。

政風處表示，並無限制參選人在公園外側發放宣導品給民眾，在場均以口頭勸阻 ，並無蒐證、架走強制驅離情形。