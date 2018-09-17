〈北部〉苗縣14對家族成員參選 創紀錄 

2018-09-17

記者張勳騰、鄭名翔、彭健禮／專題報導

下屆五合一選舉，苗栗縣參選爆炸，而家族中的夫妻、父子、父女、姊弟、兄弟、兄妹檔出馬，歷屆只有個位數，這次多達十四對，可說破紀錄。惟同家族參選，難免讓選民質疑「全都給你們家做就好了？」有可能衝擊選情。但有不少家族參選者指是鄉親督促或接棒而投入選戰，有些強調是「兄弟爬山，各自努力」，也有表達一切尊重選民抉擇。

往年個位數 選民：全都給你們家做

夫妻檔部分， 縣議員李文斌爭取四連任，妻子湯美雲也出馬角逐後龍鎮長，夫妻倆強調，家鄉發展長期停滯，頻受鄉親懇託，當選後將結合縣政及公所資源，翻轉後龍。

苑裡鎮代張琦享及縣議員劉寶鈴夫妻，兩人已八年同時擔任民代；張琦享指出，夫妻長期為民服務，深獲鄉親肯定，並督促他轉戰縣議員，妻子則更上層樓參選鎮長，夫妻同心繼續為民服務。

吳昌運、鄭淑如夫婦，分別選縣議員及三義鄉長；鄭淑如說，三義鄉的觀光及產業，這八、九年來只看到經費下來，卻未看到顯著成果，夫妻受到鄉親督促而參選，希望在不同領域，一起為民服務。

苗栗市福星里長鄧兆詩、市民代表曾秋桃夫婦，將爭取連任；公館鄉館東村長劉學耆與妻子吳瑞雲，分別登記參選村長、代表，共同為家鄉打拚。

兩代參選部分，尋求連任的縣議員邱紹俊，他的兒子邱德宏也參選通霄鎮長；邱紹俊說，他一直在通霄政壇奮戰，而德宏是抱著理想為地方鄉親服務，盼穩定通霄的政局，惟一切尊重選民的抉擇。

爭取連任的縣議員鍾福貴，他年僅廿三歲的女兒鍾曉慧也參選頭份市代。鍾福貴說，女兒從小跟在身邊做志工，充滿服務熱忱及年輕衝勁，此次從基層代表開始政治路，他當後盾培養問政經驗，未來擬讓女兒接棒。

陳清海及陳薈茗父女，分別參選苑裡鎮西平里長及苑裡鎮長；陳薈茗說，當初她當選西平里長時，就強調「一人當選，二人服務」，這次父女一起參選，是責任的承擔。

手足參選部分，頭份市代會主席温俊勇，尋求連任，他的胞妹温宜靜投入參選縣議員；溫俊勇強調，未來兄妹當選後更能提高服務效率。

頭屋鄉長江村貴將連任屆滿，轉戰縣議員，他的胞弟鄉民代表江貴熙，將尋求連任；同鄉的温智維、温智宏兄弟，也分別登記參選頭屋鄉鳴鳳村長、鄉代。

苗市古文明投入縣議員選戰，他的胞弟古文欽則尋求連任市代；前通霄鎮長徐永煌與姊姊徐淑雲，分別參選縣議員及通霄鎮民代表；三義鄉長前代表劉騏勝，參選鄉長，他的胞弟劉政郎則參選鄉代。

2018九合一選舉#議員及其他公職選舉#鄉鎮市長選舉#苗栗縣