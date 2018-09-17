〈北部〉《桃園》塑膠垃圾逆增二萬噸 環局：人口增23萬

2018-09-17

〔記者陳昀／桃園報導〕全球正興起減塑，但桃園市審計處發現，近十年來全國的塑膠垃圾產生量減少六萬多噸、降低六．八二％，桃園市卻逆向增加近二萬噸、成長廿三．三四％，源頭減量還有待加強；市府環保局回應，桃園人口急遽成長是垃圾量大增的關鍵，加上塑膠產生量涵蓋焚化、回收類別，其實大部分都已送進資源回收場再利用。

提醒民眾 儘量少用塑膠袋

市府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，環保局近期也製作四十萬份環保袋，透過里長、民意代表發送，約有一半家戶可以領到，提醒民眾儘量少用塑膠袋，市府也會持續推廣源頭減量。

全國塑膠垃圾減量 桃市卻增加

審計處比對二○○八年與去年資料，發現全國的塑膠垃圾產生量從九十二萬二二五一噸減少為八十五萬九三四一噸，桃園市卻從八萬二三六九噸增為十萬一五九八噸，認為桃園市應該加強推動塑膠垃圾源頭減量，並強化重複使用觀念等多元措施。

環局：近10年 人口增近23萬

羅文林表示，桃園市二○○八年的人口是一九五萬八六八六人，至去年底已達二一八萬八○一七人，近十年來增加了廿二萬九三三一人，是垃圾量成長的主要原因。

羅文林指出，塑膠產生量涵蓋焚化與回收的數量，實際上桃園市焚化的塑膠垃圾已從六萬二七八二噸減少為六萬○七五○噸，雖然僅減少二○三二噸，但送往資源回收場的增加了一萬九二二九噸，可再製成塑膠粒、塑膠纖維衣物等。

羅文林說，桃園市升格前的資源回收率只有四十三．○四％，去年已提升到五十四．八五％，去年度資源回收量也比前年增加十一萬噸，由於桃園市在後端有細分類場負責分類資收物，市民只需要辨認資源回收標誌，與其他類型資收物放在同一袋即可，乾淨塑膠袋也可一併回收。