〈中部〉（台中）鎮清宮內鬥 接駕大甲媽混亂推擠

2018-09-17

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境大里，昨回程欲進大甲媽分靈的豐原鎮清宮駐駕，不料，鎮清宮因兩派人馬內鬥搶著接駕，現場亂成一團，引發大甲鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤不滿，當場破口大罵，質疑廟方丟人現眼，對大甲媽不禮貌；鎮清宮總務蔡振昌則表示，因鎮瀾宮挺被罷免的主委王涼洲，硬要將媽祖神像安放在該廟太子元帥神桌上才引發紛爭。

大甲媽至豐原鎮清宮駐駕，不料，現場人員擠成一團，廟方人員還站在太子元帥神尊前阻擋，氣得鄭銘坤上前推人，顏清標隨即將太子元帥神尊移到一旁，鄭銘坤大罵鎮清宮人員丟人現眼，對大甲媽不禮貌；顏清標一開始要「大家冷靜」，最後也忍不住罵廟方「笑死人」。現場影片被PO上網，引發討論。

鄭銘坤表示，豐原鎮清宮因兩派鬥爭，一派要罷免現任主委王涼洲不成，雙方內鬥搶著接駕，爭吵不休，他看不過去才破口大罵，認為雙方私下吵沒關係，不應在大甲媽前亂，很沒有禮貌。

蔡振昌說，原主委王涼洲因帳目不清，七月底管委會十六名委員有十五人投票將其罷免，目前由翁火墉代理主委，因鎮瀾宮挺王涼洲，昨故意將媽祖神像放在廟裡的太子元帥神桌上，因管委會認為太子元帥神尊安座十餘年，不可隨便移動，鎮瀾宮「霸王硬上弓」才引發紛爭。

王涼洲否認帳目不清，表示因廟方故意阻撓其進廟接駕，又站在中間的位置不讓大甲媽神像安置在神桌上才引發紛爭，強調因管委會的罷免不合程序，其任期至二○二○年底。

民政局表示，鎮清宮管委會罷免王涼洲因不符合程序，管委會連署要求召開信徒代表大會，依程序罷免，市府已於十四日行文主委王涼洲在三十天內召開，否則管委會可逕行召開信徒代表大會。