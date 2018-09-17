〈中部〉（台中）今年增19旅館 住宿旅客3年成長16％

2018-09-17

〔記者歐素美／台中報導〕市府配合中央南向政策赴東南亞推廣觀光，也持續推動「中進中出」觀光旅遊措施，擴大客源，觀旅局表示，根據交通部觀光局統計數據，林佳龍市長上任後，台中市住宿旅客總數，從二○一四年到去年，成長逾一○二萬人次、成長率十六．七七％；今年台中市新設旅館更多達十九家，十一月花博登場，可望再帶動可觀的觀光商機。

不受中客限縮影響 花博商機可期

中國政策性限制中國遊客來台，影響台灣旅宿業，觀光旅遊局表示，市府因應中國客限縮，不僅配合中央「南向政策」赴東南亞推廣觀光，並持續推動「中進中出」觀光旅遊措施，有效緩解衝擊、擴大不同國家客源。

觀旅局長陳盛山表示，交通部觀光局統計數據指出，台中市二○一四年住宿旅客總數六百零九萬多人次，至去年已成長為七百一十一萬多人次，增加一○二萬多人次、成長率十六．七七％，三年來不僅沒有因中國客減少導致住宿人次降低，反而持續顯著成長。

此外，今年一月至九月中旬為止，台中市新設立的旅館多達十九家、房間數達一一○九間，與去年度旅館新設立二十七家、房間數一三○六間相比，預期今年申請旅館家數成長率可望超越去年。

觀旅局指出，從二○一五年至今年的八月，台中市新設立的旅館家數高達九十一家、房間數增加共五三五六間，在六都中位居第二名，僅次於台北市，今年十一月三日至明年四月二十四日世界花博盛會將在台中登場，預期將再帶動可觀的觀光商機。