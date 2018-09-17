〈中部〉（台中）敬老愛心卡 今起百餘診所看病可折抵

2018-09-17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市敬老愛心卡擴大功能，每月千元點數，看病、坐計程也可用到！十七日起持卡至合作診所看診，將可折抵部分負擔及掛號費，台中市衛生局指出，首波各區已有一百一十家診所加入；另九月下旬再開放搭計程車也能扣抵車資，讓敬老愛心卡更符合銀髮族需求，更好用。

9月下旬後 搭計程車也適用

社會局長呂建德指出，敬老愛心卡照顧長輩、身心障礙者、五十五歲以上原住民，每卡每月享有一千元等值點數，限使用在搭公車或部分客運的乘車補助。但台中市已有公車十公里免費，與敬老愛心卡限定的乘車補助重疊，以致卡片使用率偏低，屢屢引來福利「看得到、吃不到」等抱怨。

呂建德指出，今年推動擴大到就醫與搭乘計程車，七月起已率先開放到各區衛生所就診可扣抵部分負擔及掛號費用，九月再擴大到一般診所及搭乘計程車也可用。

近1個多月 發卡暴增3萬張

呂建德指出，強化敬老愛心卡功能政策推出後，原中市敬老愛心卡持卡數約卅萬張，發放率約七成五，近一個多月來，申請卡片人數增加近三萬人，截至上月底，發卡數累積至三十三萬零八百八十五張。

衛生局代理局長陳南松指出，持卡者除可到全市三十間衛生所看診折抵部分負擔及掛號費外，自十七日起，再擴大到全市合作診所看診也可折抵部分負擔及掛號費。首波已有一百一十家診所加入，且區區都有，合作診所持續增加，名單每日在衛生局官網更新，民眾可查詢善用。

此外，市府交通局長王義川也表示，九月下旬再擴大到可折抵計程車乘車費，估計將有約一千五百輛計程車參與，因涉及拆帳、撥款、司機教育訓練、裝設機器等，目前陸續裝機測試中。

王義川另指出，將比照台北模式，推出叫車專線，方便使用敬老愛心卡者搭乘計程車，預計九月二十五日公布叫車專線，後續合作計程車數量也將持續增加。