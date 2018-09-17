〈中部〉動漫再見 海豐崙彩繪牆塗白

2018-09-17

〔記者陳冠備／田尾報導〕彰化縣田尾鄉海豐崙社區是全台知名的彩繪村，圍牆繪有灌籃高手、烏龍派出所等日本知名動漫人物，吸引遊客前來，但近日繪有彩繪牆遭塗白大半，不少卡通人物都不見了。彩繪村計畫推手吳奇偉表示，海豐崙觀光人潮剩不到十分之一，部分彩繪亦有著作權問題，趁退潮時機決定刷白，未來朝彩繪當地客家文化為主，帶動新觀光。

退色斑駁又有著作權問題

四年前全台各地積極復興社區營造，彩繪成了經營社區「亮點」的捷徑，海豐崙社區也加入浪潮，返鄉青年吳奇偉等人在社區周邊巷弄圍牆，彩繪十數幅灌籃高手、烏龍派出所或海賊王等日本動漫，約五百公尺長的老街搭配Q版卡通人物，成為觀光景點，但也因創作抄襲，多年來議論不斷。

從本月初起，這些繪有動漫的圍牆遭刷白，旅遊民眾以為遭人破壞。對此，吳奇偉出面澄清，他說，許多彩繪顏色早已退色斑駁，加上著作權問題，與其補色不如重新刷白重畫。

將重繪融入當地客庄文化

吳奇偉說，目前已塗白三分之二牆面，但鄰近海豐派出所旁的烏龍派出所彩繪牆被地方居民視為象徵，希望留到最後再塗白，未來彩繪將著重當地客家庄三山國王、布馬陣文化，並配合鄰近海豐崙草地公園新建，邀請當地居民創作，希望能讓海豐崙彩繪村煥然一新。