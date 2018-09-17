〈中部〉強風攪局 萬人S型泳渡日月潭

2018-09-17

〔記者謝介裕、劉濱銓／日月潭報導〕南投縣年度盛事日月潭國際萬人泳渡活動，因十級強風攪局，被迫將浮排救生水道由「雙軌」縮減為「單軌」，且破天荒地延後一個半小時後才展開，最後又因纜繩鬆弛，出現前所未見的「S型」奇景，活動中還刮風、下雨，還好最後整個活動仍有驚無險圓滿落幕。

該活動今年邁入第三十六屆，起點在朝霧碼頭、終點在伊達邵碼頭，全長約三千公尺，參加人數共有二萬一千多人，來自美國、中國、日本、英國等四十四個國家、一一四八位外籍泳客共襄盛舉，還有一九五名身障泳士前來挑戰自我，前總統馬英九、前副總統吳敦義等人，也在泳渡活動前，在南投縣長林明溱陪同下，前往水社碼頭放流一萬尾總統魚苗，象徵水庫生態源源不絕，馬英九並第六度挑戰泳渡日月潭。

浮排亂 雙軌改為單軌水道

活動原定昨上午七時三十分由第一批的身障泳士下水後展開，惟工作人員清晨抵達會場，發現浮排東倒西歪，經向氣象局日月潭氣象站查詢，才知凌晨二時出現十級強風，強風打亂全部流程。

縣府動員包括南投縣消防局救生艇在內的各式船隻，將浮排拖回「歸位」，但若依往年，每五十公尺置放一個浮排打造出「雙軌」水道，恐怕力有未逮，最後改以「單軌」水道方式因應，並在上午九時起才恢復辦理。

繩索歪 比原水道多出800公尺

惟接近中午時，因風勢仍不斷吹襲，致浮排繩索變得彎曲，泳客在水道形成的人龍，也跟著一起「歪」，因此比原先水道多出八百公尺的距離，整個活動便在充滿驚奇又平安氛圍中劃下句點。

南投縣長林明溱、教育處長李孟珍表示，此次泳渡活動在確定颱風轉向，泳客安全無虞之下，才決定不延期辦理，對於延後下水一事，向泳客表達歉意。