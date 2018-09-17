〈中部〉虎尾建國眷村 重溫美好時光

2018-09-17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕曾是日治時期神風特攻隊訓練基地的虎尾建國眷村，是全國唯一存留的農村型眷村，並通過文化部再造歷史現場補助，昨天全國古蹟日透過劇場式導覽體驗、眷菜共食、參訪，再現眷村美好時光。

眷菜飄香 劇場導覽 帶遊客分享回味

被推為雲林虎尾小鎮一塊神祕淨土的建國眷村，為找回並活化眷村歷史片段，積極推動聚落歷史現場保存再造，進行文化地景重現及景觀綠美化、再造歷史現場修繕，逐步進行全區再利用。

自然生活工坊劉志謙變身為眷村村長，帶領工作團隊以劇場式導覽和遊客互動，虎科大教授林俊男也指導學生演出，推崇建國眷村是雲林在地特有的眷村文化。

負責虎尾建國眷村歷史現場保存再現計畫的建築師吳聲明則負責導覽解說，虎尾鎮長參選人陳威成也到場參訪，期待眷村活化增加虎尾文化內涵，配合高鐵帶動全國遊客來訪。

虎尾建國眷村許多大樹保留了美麗的眷村風情，在此出生長大的魯紜湘、梁偉楨期待老眷舍活化加速進度；來自台南的林千郁、陳沛薇對虎尾眷村留下深刻印象，住在高雄的郭玉鳳帶著孫子來體驗同樣讚不絕口。

雲林縣政府祕書長黃玉霜、文化處長林孟儀指出，虎尾建國一、二村已列有形文化資產聚落建築群，通過文化部建國眷村再造歷史現場計畫補助一億積極再造活化。

昨天活動透過劇場式導覽體驗、眷菜共食、講座分享、童玩製作、微電影放映、參訪景觀工程示範區工地，吸引民眾親近眷村文化資產。