〈中部〉「移動的國土」外傘頂洲 滿滿垃圾

2018-09-17

〔記者蔡宗勳、林國賢／綜合報導〕有「移動的國土」、「快消失的國土」之稱的外傘頂洲，是嘉義縣近海熱門旅遊景點，日前八二三水災後，島上被廢蚵棚竹架、保麗龍等垃圾佔據，讓遊客留下壞印象，外傘頂洲治權屬雲林縣政府，嘉義縣政府秘書長顏旭明昨強調，將商請社團辦理淨灘，還其美麗面貌。雲林縣環保局代理局長張喬維表示，將儘速清理廢蚵棚與保麗龍，也請遊客隨手將自己的垃圾帶回。

823水災後 廢蚵棚、保麗龍佔據

外傘頂洲是台灣沿海最大的沙洲，受到波浪、沿岸流及東北季風影響，平均每年往西南方向漂移六十至七十公尺，被稱為「移動的國土」，原本位於雲林縣外海，行政區域屬雲林縣，目前已全部位於嘉義縣東石鄉外海十四公里處，並成為嘉義縣觀光漁筏旅遊聖地，旺季時每天有數十航次、數千位遊客登島。

黃姓遊客說，日前八二三水災後，前往外傘頂洲生態之旅，結果映入眼簾的卻是生態浩劫，觸目所及都是漂流木、廢蚵棚竹架、保麗龍、塑膠袋等髒亂物，宛若垃圾堆般，令人大失所望。

林姓遊客表示，外傘頂洲因被專家指為「快消失的國土」，每年吸引數十萬遊客登島，但環境愈來愈惡劣，政府不能再坐視不管，應定期辦理淨灘，尤其豪大雨過後，海上漂流垃圾卡在沙洲上，更應及時清理，否則不僅有礙觀瞻，也會衝擊生態。

雲縣府允速清理 嘉縣府推淨灘

顏旭明表示，嘉義縣政府這兩年來都有協調社團舉辦外傘頂洲大型淨灘活動，這次島上被垃圾佔據狀況確實嚴重，雖然不在嘉義縣府管轄範圍，將聯絡社團儘快淨灘，由縣府居中協調交通等問題。

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，外傘頂洲目前並沒有長期居住居民，垃圾應該是遊客攜帶，將與嘉義縣政府合作，加強宣導請遊客隨手將垃圾帶回，維護生態環境。

另外蚵架與保麗龍部分，雲林縣環保局會與縣府農業處協調，儘速安排前往實勘，釐清蚵架與保麗龍是漁民所有生財器具或是廢棄物，安排清理作業。