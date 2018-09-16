〈南部〉算不算賄選？ 參選人「請益」警方

2018-09-16

〔記者王捷／台南報導〕中秋節將近，部分民代會送禮或「寄戶」禮品供民眾摸彩，但最近查賄風聲四起，有民代就為此「諮詢」轄區分局，若在中秋節辦活動、贈送禮品給民眾摸彩，價格超過卅元，是否會有買票嫌疑？也有民代詢問，如果辦活動提供超過卅元的便當，算不算賄選？不過警方認為，摸彩、送便當沒有針對特定人士，買票行為的空間模糊；檢方則指出，仍要看實際個案而定。

由於警政署要求賄選績效，壓力連檢、調人員都感受得到，有調查人員透露，這次賄選成果攸關日後升遷，因此警方從上到下都相當積極，查賄氣氛比起往年很不一樣，調查站也派調查員駐區蒐集情資。有參選人得知查賄風聲起，不敢大意，甚至有參選人在辦活動前就主動向警方請益。

十五日傳出鹽水區參選人贈送白米與茶葉，被檢警視為賄選，依選罷法第九十九條偵辦；選罷法第九十九條規定，只要對有投票權的民眾交付賄賂、不正當利益，就可能觸法。警方指出，直接送禮給特定對象，較容易被認定為賄選，不過部分參選人透過活動、節日提供摸彩禮品或送禮，恐怕模糊空間較大。

警方表示，在開始查賄後，轄區只要有參選人辦活動，警方都會掌握，但發現現任里長或市議員若辦活動，會向公家單位申請補助，且不是邀請特定對象，這樣到底算不算與選舉有關？其實民代心知肚明，但這樣很難構成賄選。檢方則指出，應該視個案而定。