〈南部〉海音中心11月試點燈 「小鯨魚」開趴

2018-09-16

〔記者王榮祥／高雄報導〕High!高雄電玩音樂趴十月初在海洋文化及流行音樂中心「小鯨魚」登場，除了為十一月在高雄舉辦的世界電競賽暖場，也是「小鯨魚」首度舉辦較具規模的演唱會，如同替積極籌備中的海音中心先發聲！

主體與外觀工程年底前完工

高市工務局指出，海音中心主體與外觀工程年底前可完工，預估十一月會嘗試「點燈」，讓外觀如同太空基地的主體發光；海音中心後續將進行內部裝修，視文化部整體規劃、初步暫定明年底營運。

高雄海洋文化及流行音樂中心基地位於高雄港光榮與真愛碼頭，亦即愛河口兩側，占地約十一．八九公頃，主體包括可容納一萬兩千人的戶外表演場、六千八百席的室內表演場、兩百至一千席不等的六間小型展演空間、流行音樂展示館、海洋文化展覽中心、渡輪碼頭、文創市集等。

其中六處小型展演空間因外型近似鯨魚、被稱為「小鯨魚」，體型最大的「兩隻」已陸續被電競聯盟、KKBOX包下，KKBOX的「小鯨魚」今年七月首次舉辦藝人小型簽唱會，十月更將與高市新聞局合作，推出高雄電玩音樂趴。

周邊展演空間辦演唱會 為電競賽暖場

新聞局說明，音樂趴陣容邀請到八三夭、荒山亮、新古典室內樂團、畢書盡、陳零九、機器人與女孩等知名歌手與團體，門票只送不賣，入場時間與方式另行公布。

欲參與音樂趴歌迷，需先下載「翻轉高雄Go!Go!Go!」手遊，透過闖關累積二○一八枚雄幣，才有機會兌換門票，兩場各八百張、兌完為止。

新聞局指出，原定九月十四日上午開放兌票，因蘋果公司伺服器發生問題，導致iOS系統可下載時間比Android系統晚，為求公平，兌換時間延到九月十七日中午十二時起，透過手遊APP兌換，有興趣進「小鯨魚」裡面聽演唱會的民眾請把握機會。