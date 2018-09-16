〈南部〉風雨中授旗 民進黨台東20選將拚全壘打

2018-09-16

〔記者張存薇／台東報導〕風雨生信心！台東縣民進黨「改革挺台灣」授旗活動昨下午登場，雖然因山竹颱風逼近，外頭風雨正大，但支持者冒雨參加熱情相挺，台東縣今年共推出廿位選將，民進黨選對會召集人陳明文為戰將們授旗，期待年底五合一選舉揮出漂亮全壘打。

總統蔡英文及行政院長賴清德原定昨天到台東輔選，因天候因素取消，蔡英文專機中午原本已起飛，但因為台東機場關閉而折返，無法出席下午的授旗大會，晚上的百工百業挺改革座談則延期。

民進黨五合一選舉在台東縣共推出廿位參選人，包括立委劉櫂豪挑戰縣長，另議員洪宗楷參選台東市長、卑南鄉長許文獻爭取連任，另由余明峯、陳德成參選延平及長濱鄉長，議員部分則包括第一選區林獻堯、黃治維、張裴堉及第三選區鄭惠文，還有多人參選村里長、代表，是歷年來最多的一次。

劉櫂豪提四大政見

劉櫂豪提出四大政見「文化立縣、友善農業、新創基地、南島首都」，他強調，立委七年任內與立委陳瑩積極爭取台東基礎建設，台東縣總預算逐年增加，也代表中央重視，要讓台東迎頭趕上其他縣市。

至於為什麼十三年來第五度參選縣長？劉櫂豪感性的說，就是因為台東是我們的家鄉、他願意為台東付出，也希望讓台東成為一個安居樂業的好所在。