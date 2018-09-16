〈台北都會〉服務里民16年 82歲何西就拚連任

2018-09-16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市里長登記參選人年紀最大者為八十二歲大安區德安里里長何西就，年紀最小者為廿三歲大安區昌隆里民孫運嘉。雖已高齡八十二歲，但活力一點也不輸給年輕人，擔任里長十六年的何西就說，他很喜歡這份工作，希望能一直服務德安里；孫運嘉則是剛畢業的年輕人，參選里長盼能讓社區年輕化。

勤走里內叮囑里民健康養生

何西就早年研讀材料科學，近年關注環保議題，對飲食也有研究。何西就表示，他會叮嚀里民多吃蔬菜水果，每天多喝水、運動，像是提醒多吃蒜頭有抗發炎效果、具防癌功效、預防心血管疾病，因此里民都很喜歡和他聊天。

何西就講起話來中氣十足，一點也不像八十二歲的長者，對德安里有很深的感情，就算已有年紀，仍想參選繼續服務，何西就說：「要奉獻不要自私，做人也要有誠信，這是我的人生理念，也希望能夠一直在里上服務。」

23歲孫運嘉要為社區注活力

德安里幹事吳彥昇表示，跟著老里長六年，他每天都會在里內到處走，當地里民都很敬重他，只要對里民有益的事，他都會去做，像是他先前努力為里爭取區民活動中心到處奔走，最近將會啟用。

廿三歲大安區昌隆里民孫運嘉今年參選里長，由於年紀很輕，在當地引起不小關注，但他本人性格低調、不願受訪；當地里長王志剛表示，孫是剛畢業的高材生，希望能將社區注入年輕活力，對於年輕人參選他非常支持，認為真正為社區好，都可以出來選里長為民服務。