〈台北都會〉一票就當選 157里同額選里長

2018-09-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市九合一選舉登記結束，據台北市選舉委員會統計，台北市有一五七個里是同額競選，只要一票就能當選，過往出現數十人角逐里長的盛況不復見，今年參選人最多的是北投區關渡里有七人；另外，擔任里長五十年的萬華區萬壽里長吳益水，是北市做最久的里長伯，但吳今年不再選，將交棒給女兒。

台北市十二個行政區共有四五六個里，今年有九三七人登記參選；其中一五七個里同額競選，比例約三成四，北市民政局指出，同額競選里長大多數是連任者，前兩屆同額競選約一六○個里左右，里長服務都很好，自然沒人出面挑戰。

童仲彥緋聞對象 邱主任改名參選

同額競選以北投區廿個里最多，北投區關渡里也是最多人參選的里。值得一提的是，南港區玉成里開刈包店的更生人劉文中，今年決定參選里長；曾被北市議員童仲彥說過「不喜歡她就不是男人」的「邱主任」邱惠美，改名為邱子玹，參選大同區延平里長。

北投關渡里競爭激烈 七人搶著當

北投區長陳銘國說，里長大多做得不錯，受到里民肯定，因此也就比較沒有競爭；而現任關渡里長今年不選，推派太太參選，所以才會出現六位對手，不過，二○一四年北投區清江里有十人參選，競爭比今年更為激烈。

服務半世紀 85歲吳益水交棒女兒

今年八十五歲的吳益水回憶道，北市一九六八年從省轄市改制為院轄市，他擔任第一屆里長，以前萬華區稱為龍山區、西門町一帶是城中區，後來十六個行政區整併為十二個行政區，他笑說，「服務的里範圍變大，但服務不變」。

吳益水說，他連任十二屆里長，因台灣退出聯合國、區里調整，里長延選兩年，到今年他當里長剛好滿五十年，應是全市資歷最久的里長，台北市長柯文哲還送了「功在桑梓」匾額給他，他笑說，這是最好的紀念與鼓勵。

吳益水表示，年紀大要知所進退，交棒給女兒，女兒一路跟著他服務里民，里民需求或政府合作都熟悉，馬上就能上手，希望里民支持，但也不敢大意，雖然他不選，女兒若能選上，一定是「一人當選、兩人服務」，里民有需求，他就在哪裡。

市選會副總幹事余淑??表示，依法民眾必須設籍滿四個月，才可具有當地地方公職人員選舉投票權，因此七月廿四日前設籍就有資格，市選會將在十一月十八日公告里長候選人名單。