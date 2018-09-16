〈台北都會〉百年台灣電影特展 7經典片免費看

2018-09-16

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕國立台灣圖書館慶祝台灣放映電影一百廿週年，即日起舉辦「百年台灣電影特展」，展出許多珍貴的早期電影文史資料，敘述從一八九八年日治時期在台灣首次播放的電影、至今的電影演進歷程等，十九日起播放七部經典電影，讓觀眾重溫舊夢，展期到十月七日。

「百年台灣電影特展」除收藏珍貴的文史資料，也向新竹影像博物館、高雄市電影館、大屯文化工作室等單位，商借多項骨董級的電影器材、放映機、老電影海報及劇照等。策展人蔡蕙頻說，第一部由台灣人自製的電影，是一九二四年由劉喜陽導演的「誰之過」，五○年代後半期是台語電影的黃金年代，題材多元化。

主辦單位安排七部經典電影播放，十九日是「南進台灣」、廿二日「梁山伯與祝英台」、廿六日「小城故事」、廿九日「薛平貴與王寶釧」、十月三日「悲情城市」、十月六日「小畢的故事」與「海角七號」，隨片還有專家導賞，詳情上台灣圖書館網站查詢，電洽2926-6888。

另外，市府衛生局舉辦「FUN心飛翔電影院」免費觀影活動，九月廿二日上午九點半在市立圖書館三重分館放映「直播風暴」、十月十三日晚上六點在中和四號公園播映「還有機會說再見」；十月廿日晚上六點在永和國父紀念館放映「一級玩家」；十月廿七日晚上六點在三峽北大高中播映「遇見街貓BOB」。