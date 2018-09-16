〈台北都會〉新北議員拚選舉 擬延審明年度預算

2018-09-16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會第二屆第八次定期會原訂開會到十月卅一日止，由於多數的市議員拚連任，程序委員會日前決議，擬比照桃園市議會的「延審預算」作法，提前在十月十二日閉會，等到選舉過後再召開臨時會審查明年度預算案，將於週五（廿一日）的大會以臨時動議提出，但部分議員擔心選民的觀感不佳，有不同意見。

計畫提前在10月12日閉會

議長蔣根煌說明，第一屆議員的最後一年任期也沒有審查新年度的預算，而是留給第二屆的議員審查，桃園市今年已將明年度預算延後審查，因此在市政總質詢之後，先將明年度總預算案付委後就閉會，等到選後再召開臨時會討論預算如何處理。

議會民進黨團總召集人李坤城表示，許多議員忙於選舉，出席率不高，審查預算易流於形式，等到選後再扎扎實實的審查預算，是比較負責任的作法。

議會國民黨團書記長林金結也說，當選的新任市長會不會撤回現在編列的預算？議會若審查到一半，新當選的市議員願不願意認帳？他就任的第一年時，年初審查當年度的預算、年底審查下一年度的預算，四年任期審了四次預算，這是常規。

無黨團結聯盟總召集人蔡錦賢表示，大家忙著選舉，現在審查難免比較不仔細，更何況在卸任之前也不一定能審完，選後再審預算比較務實。

市府主計處副處長吳美芍說，若今年度無法完成明年度的總預算審查，根據預算法第五十四條，人事費及延續性的計畫不會受到影響，但新增計畫不可動用預算；另外，依據地方制度法，總預算案在新年度開始後的三個月內如果仍未完成審議，可報請內政部協商，若未於一個月內決定，內政部可逕為決定。

第一屆市議會在任期的最後一年（二○一四年）審查二○一五年總預算案時，民進黨團要求先審民生法案，並以「到場、但不簽到」方式杯葛，加上國民黨團未全員出席，最後導致流會，造成七天議程空轉；選後，藍綠席次翻轉，直到第二屆議會成立，才在二○一五年一月中旬召開臨時會審查當年度的總預算案。