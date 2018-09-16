〈北部〉礁溪鄉鄉長選舉／兩鄉代對決 議員3度突圍

2018-09-16

記者張議晨／專題報導

礁溪鄉下屆鄉長選舉競爭激烈，國民黨提名張永德、民進黨提名吳秋玟；另有無黨籍縣議員林成功轉換跑道參選、也有博士學位的林揚傑加入戰局；張永德、吳秋玟、林成功實力堅強，這場選戰對所有人都是硬仗。

投身政壇廿四年張永德，連任五屆鄉民代表，在地方擁有豐沛人脈，對礁溪現況相當熟稔；這次選舉從民代轉戰鄉長，主打「認真服務，實在做事」，挾五連霸鄉代資歷，肩負「綠地變藍天」重任。

民進黨吳秋玟也是鄉代轉戰，本屆鄉代選舉拿下該選區最高票，現任民進黨籍礁溪鄉長林錫忠擁有執政資源輔選佔優勢，加上女性參政光環，對選民頗具吸引力。因大環境對民進黨不利，吳秋玟不僅得迎戰藍軍，還面臨無黨籍參選人夾擊，欲延續綠營執政恐有一番激戰。

無黨籍縣議員林成功，本屆縣議員拿下礁溪最高票，他有軍中司法官背景，曾任礁溪鄉代、縣府秘書，此次競選主打「重新定義礁溪」，盼帶給選民新面貌。林成功曾於二○○九年、二○一二年（補選）競選鄉長，可惜二度落敗；此次第三度挑戰鄉長，如同賭上政治生涯，能否從藍綠夾擊殺出生路，得看中間選民支不支持。

林揚傑是政治素人，擁有博士學歷，近期頻走基層，各大小宴席都可見他勤跑身影；林揚傑過去在中央單位任職，地方對他較為陌生，能否獲得選民青睞，還得加把勁。