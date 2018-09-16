〈北部〉紀念「加禮宛」140年 噶瑪蘭、撒奇萊雅兩族再續盟

2018-09-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一八七八年噶瑪蘭族（Kebalan）和撒奇萊雅族（Sakizaya）聯合抗清慘遭鎮壓，史稱「加禮宛戰役／達固部灣戰役」，二族被迫遷徙到東海岸、縱谷，成為「被消失的族群」，二族於二○○九年首度結盟，今年逢加禮宛戰役一四○周年，二族再續盟約，撒奇萊雅族九十六歲的江桂蘭阿嬤更是「坐輪椅也要來見證歷史時刻」！

原住民族文化館舉行 300人見證歷史

續盟儀式昨天在花蓮縣臺灣原住民族文化館舉辦，噶瑪蘭族簽約代表是原民會噶瑪蘭族族群委員陳忠祥、新社部落頭目潘春福；撒奇萊雅族簽約代表則有撒韵‧武荖、撒固兒部落頭目徐從，儀式在國立東華大學原住民族學院院長浦忠成、縣府原住民行政處長陳建村、花蓮縣帝瓦伊撒耘文化藝術基金會董事長羅正心、東華歷史系教授潘繼道、總統府原轉會帖喇．尤道委員，以及新社、立德、撒固兒、達固部灣部落頭目等三百人見證下完成，過程簡單隆重。

9旬前頭目之母 坐輪椅到場參與

坐輪椅的江桂蘭阿嬤，是撒奇萊雅族撒固兒部落前頭目黃德勇的母親，高齡九十六歲，雖然行動不方便，仍由兒子黃德富陪同參加盛會；現場播放噶瑪蘭族的慈濟大學傳播學系助理教授潘朝成的珍貴紀錄片「Pagalavi除瘟祭」，片中多位祭師已不在人世，也有一九三○年一小段珍貴的歷史鏡頭，現場氣氛感人。

儀式完成後，也舉辦「穿越烽火、離散重生」紀念特展，系列活動還有學術研討會，與會者包括東華大學潘繼道、林素珍、政治大學林蒔慧、慈濟大學潘朝成教授等人，專題演講則邀請陳耀昌醫師主講「由Bangas/苦楝花，談台灣感恩日及漢原雙名論」，希望讓年輕一輩族人瞭解歷史、更要學習傳統文化。