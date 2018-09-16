〈北部〉20萬獎金助子弟兵 劇團教師獲師鐸獎

2018-09-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「站上表演舞台，就不要害怕！」宜蘭縣政府昨舉辦教師節表揚活動，全縣有七十七人獲獎，獲頒教育部「師鐸獎」的復興國中教師卓子文，為了籌措復興少年劇團經費，去年將獲得「星雲教育獎」的廿萬獎金捐給劇團，成為學生口中的「貴人」；她以獲獎鼓勵學生「多做一點，才能不斷創造自己的亮點。」

卓子文陪伴復興少年劇團12年

四十四歲卓子文為表演藝術專任教師，投入舞蹈劇團已有十五年，十二年時間在復興國中度過。有十九年歷史的復興少年劇團，卓子文就陪伴了十二年。去年，卓子文獲頒「星雲教育獎」，成為宜蘭縣首位獲頒該獎項的教師，考量復興劇團經費拮据，她二話不說，把廿萬元獎金捐給學校劇團。

今年獲頒「師鐸獎」，卓子文說，這是對她教師職涯的肯定，她也鼓勵有志舞蹈的學生，「站上舞台就不要害怕，多做才能創造自己的亮點」。

培

訓田徑隊獲獎 何吉恭重堅持

另，復興國中四十三歲體育教師何吉恭，獲頒教育部「杏壇芬芳獎」；在復興任教十七年的何吉恭，專責培訓校內田徑隊，校內同事形容「若沒在田徑場看到何吉恭，就是在前往田徑場的路上」，他對田徑充滿著熱情。

「我只是做好老師本分！」何吉恭謙虛的說，體育除了天分，重要的還是在「堅持」，他只是做好每個老師都會做的事情，從旁鼓勵學生堅持、不放棄。

宜蘭縣教師節表揚大會昨在縣府縣民大廳舉行，除「師鐸獎」及「杏壇芬芳獎」，縣內特殊優良教師有四十八人、特殊優良校長有六人獲獎；另，表揚十三名資深優良教師、四名資深優良校長及兩名優良特教人員、兩名優良教保人員。

頒獎典禮由代理縣長陳金德、立委陳歐珀等人先行「奉茶」，肯定、感謝教師們的奉獻。陳金德說，「得天下英才而教之」教育是崇高志業，感謝所有教師的付出，為教育下一代持續努力。