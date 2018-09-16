〈北部〉新竹生活節 護城河畔慢步減壓

2018-09-16

〔記者王駿杰、廖雪茹／新竹報導〕新竹生活節「慢步護城河」活動，昨起兩天在新竹市護城河畔、東門城及二二八紀念公園舉辦，今年以「街頭塗鴉」為主題，現場有貨櫃屋、拍照牆及插畫風格的佈置，吸引民眾打卡拍照。

新竹市文化局表示 ，活動期間，護城河畔有不定時、不定點的街頭藝術表演，由「FOCA福爾摩沙馬戲團」將護城河畔變成舞台，並有八十攤生活及文創市集、生活講座、草地音樂及手作DIY體驗 。

新竹市長林智堅說，新竹生活節傳達「減壓」的生活理念，希望以文創市集、生活講座、街頭藝術表演、熱音及熱舞比賽等活動，營造簡單快樂的生活氛圍與幸福感。

22日竹北「跟著古蹟趣旅行」

新竹縣竹北民俗公園廿二日上午九點半到十一點半，則有「跟著古蹟趣旅行」活動，將由海波兒童劇團帶來可愛的「大耳查布」，和小朋友說故事。

縣府文化局長張宜真表示，竹北民俗公園內有六處文化資產，包括縣定古蹟竹北問禮堂、六張犁林家祠；歷史建築六張犁大夫第、六張犁問禮堂、六張犁忠孝堂（東平里十三號 、十八號），活動期間導覽志工將現場解說人文歷史。

廿二日上午十點半至十一點，海波兒童劇團將帶來可愛的「大耳查布」，跟小朋友們述說關於古蹟爺爺看醫生的故事，讓下一代從小認識文化資產。