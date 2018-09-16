〈北部〉《桃園》機捷A23中壢站 預計2026年通車

2018-09-16

〔記者許倬勛／中壢報導〕「機場捷運延伸線A23中壢站暨鐵路地下化先導工程」昨舉行開工典禮。行政院長賴清德受邀出席，他表示，A23站預計二○二六年通車，而鐵路地下化將促使南北桃園緊密連結，是桃園市的百年建設。

A23站未來與台鐵共構

交通部鐵道局規劃機捷延伸至台鐵中壢車站，從機捷A21環北站起，沿線經A22老街溪站、A23中壢站，採地下型式、全長二．○六公里，A23站未來將與台鐵中壢車站共構。

A23站前導工程先動工

市長鄭文燦表示，截至八月底，機捷延伸線的工程總進度為四十一．八六％（包括土木、軌道工程），由於A23站與中壢車站共構，市府配合鐵道局降挖到地下三層並預留鐵路地下化空間，因此將此工程定調為先導工程，至於主體工程目前正在辦理綜合規劃、環境影響評估等法定行政程序作業，預計年底可送行政院審核，明年六月通過審查後，主體工程可於二○二○年動工。

鐵道局長胡湘麟表示，先導工程項目包括A23站南側連續壁、軌道切換設施及結構體，施工期間以不影響台鐵營運為原則，在動工前已先完成A23站周邊交通改善工程，如中新地下道拓寬、九月廿二日起將階段性封閉元化地下道等，希望降低對當地交通衝擊。

胡湘麟說，機捷延伸線土建、軌道施工標於二○一三年底開工，A21站已通車，A22站主體結構大致完工，僅剩土建細節，包括站內隔間、電梯、手扶梯及軌道，明年中可完成；而A21環北站連接A22站約一公里，軌道建置工程已於六月動工，預計明年底完工，至於機電工程仍卡在招標階段，將重新檢討期程。

昨天動工典禮引來國民黨桃園市長參選人陳學聖質疑，他表示，先導工程的土建細部、土建、軌道施工都尚未獲交通部核定，機電系統統包工程也還沒發包，初步的基礎建設根本無法做，卻先辦動工典禮，實在難令人信服。

而市府新聞處長張惇涵則回應，「沒意義的政治口水會過去，桃園鐵路地下化的百年建設會留下」。