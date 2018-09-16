〈北部〉秋節連假烤肉 桃園入夜開放3公園

2018-09-16

〔記者謝武雄、許倬勛／桃園報導〕配合國人中秋節烤肉習慣，市府自去年中秋節開放桃園區向陽公園等三處公園供民眾烤肉，今年還是延續開放。虎頭山風景特定區靠近忠烈祠後方烤肉區，將分時段開放；中壢區連續十七年封街舉辦的「中秋節聯歡烤肉晚會」，每年都吸引逾萬居民參加，今年依循往例於中秋節當晚登場。

市府表示，今年開放的三個區域分別是桃園區向陽公園籃球場旁廣場、大溪區大溪河濱公園圓形表演廣場、大園區軍史公園兒童遊戲區旁柏油鋪面，開放時間為廿一至廿四日，每天晚上五點至九點，開放期間，負責公園管理的廠商會派員到現場機動清理垃圾，以確保隨時在乾淨可用的狀況。

虎頭山烤肉區 採現場登記制

虎頭山風景特定區靠近忠烈祠後方烤肉區，除了除夕外全年無休，開放時段為每日上午八點半到十二點半，下午一點到五點，共有五十四個烤肉爐位，每個爐位可容納六到八人同時烤肉，採現場登記、額滿為止。

工務局長黃治峯表示，向陽等三處公園僅開放硬鋪面範圍，請民眾不要使用草坪區域烤肉，也禁止將烤肉爐或炭火直接置於鋪面上，否則容易造成鋪面損壞，其他未開放區域原則上不准生火烤肉，違者依「桃園市公園管理自治條例」可處五百到五千元不等罰款。

養工處長潘子儀也呼籲，前往烤肉民眾請遵守交通規則、勿違規停車，烤肉完畢後確實將炭火澆熄並清理環境，廢棄物丟入指定區域內，養工處另會要求包商配合清運時間清理乾淨，避免影響運動民眾權益。

辦17年中壢烤肉晚會 24日封街

桃園市新都心生活文化協會連續十七年，結合中壢區公所周邊十七處社區，封街舉辦「中秋節聯歡烤肉晚會」，協會理事長葉萬興表示，已申請公所旁的六和路二號至八十七號（元化路口）的路權，廿四日下午四點開始封街，讓居民搬運烤肉食材與設備。

葉萬興說，活動起初只供協會成員參加，後來愈辦愈大便開放有興趣民眾同歡，原則上採團體報名、以十人為單位，費用一一五○元（包含烤肉器具與食材），協會成員則補助四五○元，今年所剩名額不多，想參加民眾得加快腳步。

葉萬興說，過去炭煙瀰漫有造成行人反感的疑慮，加上環保、空污等考量，今年改用卡式爐烤肉，也讓大家吃得更安心，報名可洽桃園市新都心生活文化協會臉書或電洽0931-081-718。