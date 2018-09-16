〈中部〉《月眉崁頂福德祠》百年樟樹染腐朽菌 搶救無效枯死

2018-09-16

〔記者歐素美／台中報導〕后里區月眉崁頂福德祠老樟樹，年初出現樹葉枯黃，廟方管委會及月眉里長張欽桐等找專家學者診斷，並斥資十萬元改善老樟樹棲地，可惜仍回天乏術，農業局表示，老樟樹疑似感染腐朽菌而枯黃，市府今年四月及八月派員查看，但老樹狀況愈來愈差，八月時已判定死亡，將依規定送樹保會解除列管。

樹高15.4公尺 105年列入受保護樹木

月眉崁頂福德祠老樟樹，樹高十五．四公尺、樹胸圍三．三四公尺，樹齡應有百年，一○五年被市府列入「台中市受保護樹木」。

張欽桐表示，年初老樟樹出現異樣，樹葉枯黃、疑似染病，請來台灣老樹救援協會及中興大學園藝系教授劉東啟等專家學者診斷，發現老樟樹周邊鋪面不透水，長期排水不良，以致樹根腐爛，管委會花十萬元改善老樟樹棲地，但不見成效。

今年七月，崁頂福德祠管委會主委張俊榮上任，希望帶來人氣為老樟樹加油，還舉辦祈福活動，可惜仍不見起色，樹葉已全掉光。

老樟樹判定死亡 市府將解除列管

張俊榮表示，專家學者八月到場查看時已判定老樟樹死亡；張欽桐則說，因秋天樹木還會再發一次芽，地方正等待奇蹟出現；農業局林務自然保育科長徐宏銘表示，農業局八月會勘時即判定老樟樹死亡，近日將送樹保會解除列管。