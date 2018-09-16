〈中部〉民眾網拍自用藥品 開罰3萬元起跳

2018-09-16

〔記者黃鐘山／台中報導〕民眾到日本旅遊最愛買藥妝品，用不完的感冒藥、止癢液上網販售小心挨罰！市議員張雅旻昨指出，民眾陳情上網拍賣藥品還沒接到訂單，卻先收到三萬元起跳的罰單；台中市食品藥物安全處（簡稱食安處）說，今年已裁處九十五案、移送法辦十七案，裁罰金額總計三百七十六萬元。

未具藥商資格 不得在網路販售

張雅旻表示，民眾在日本藥妝店購買知名品牌止癢液數瓶，回到台灣後發現擦不完，便將五瓶止癢液刊登至購物網站販售，卻收到食安處的公文，指稱不具藥商資格，私下販售未經核准擅自輸入之藥品，違反藥事法。

她又說，去年查處網路違規販售藥品或醫療器材案高達二百卅一件，其中一○八件都是無照藥商違法販售，開罰三萬元起跳，合利他命、OK繃、去疤凝膠等日常生活中常見的物品，若無藥商許可執照，也不得在網路平台販售。

議員要求網路平台建立審查機制

張雅旻要求主管機關與旅遊業者應配合多加宣導藥事法規定，網路平台業者也必須建立審查機制，主動將違規賣家商品下架，衛生主管機關更要積極宣傳外國藥品販售與攜入限制規定，別再讓民眾上網拍賣「自用藥物」。

今年已裁處95案 17案移送法辦

食安處說，今年共受理網路疑涉違規販售藥物五百七十三案，已裁處九十五案，移送法辦十七案，裁罰金額總計三百七十六萬元，上網拍賣或代購，可能違反藥事法，可處三萬至二百萬元罰鍰，如涉及製造、輸入偽藥或禁藥者，最重可處十年以下有期徒刑，得併科一億元以下罰金。

食安處呼籲，許多國外的藥物品質未經政府把關且無中文標示，使用有其風險，若導致健康受損，恐將無法申請國內藥害救濟，也請民眾回國前特別留意購買的藥物限量，最多不能超過卅六瓶，避免不慎違規受罰或藥物被沒入銷毀。