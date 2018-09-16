〈中部〉中元紙錢集中燒 彰縣今年達330噸

2018-09-16

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣環保局推動「紙錢集中燒」政策，今年中元節明顯收到效果，民眾燒給陰間好兄弟的大銀、小銀等紙錢，交給環保局集中處理的數量共計三百三十公噸，超出預期目標，更比去年同期大增六十八公噸，以祭祀用紙錢換算，相當於十一萬三千份。

宮廟配合 比去年多68噸

今年配合「紙錢集中燒」的機關團體、社區和寺廟等各個單位共計二百七十二處，比去年增加一百廿七處，又以宮廟配合數最多共一百一十四處，今年配合宮廟也比去年增加八十五處，也反映在處理總量，去年處理總量二百六十二公噸，今年飆升至三百三十公噸，超過預期目標三百一十二公噸，成長近廿六％。

環保局空氣品質科長尤鴻昌表示，顯示縣民對環保祭祀的理念接受度高，誠心祭祀更兼顧環境保護、空氣品質維護和自身健康，一舉多得。

尤鴻昌指出，短時間大量焚燒紙錢，不僅讓空氣中PM2.5（細懸浮微粒）濃度瞬間飆高，加速空氣污染，影響民眾健康，也是造成地球暖化因素之一，彰化縣從二○○六年開始推動「紙錢集中燒」，免費替民眾進行紙錢載運服務，由專人運送至溪州焚化廠集中燃燒，大幅降低環境污染。

民間宗教信仰，燒金紙表達敬神、敬鬼，自古流傳，即使空污意識高漲，但每年到了中元普度拜拜，紙錢數量仍是有增無減。

尤鴻昌表示，「紙錢集中燒」的目的並非鼓勵燒紙錢，用意藉由完善排放廢氣的防制設備處理，降低露天燃燒對空氣的危害，環保局希望各單位和民眾一起響應「紙錢減量」、「以糧代金」，大家都從源頭做起、減少紙錢使用量，為減緩地球暖化盡一份心力。