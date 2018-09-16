〈中部〉嘉市彌陀映月橋啟用 光雕吸睛

2018-09-16

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府在縣市交界彌陀路附近打造橫跨八掌溪畔的「彌陀映月橋」，重現嘉義八掌溪義渡吊橋「鷺橋觀浪」景致，歷經一年施工，昨晚啟用，這座景觀斜張橋呈現白日單塔斜張的優雅曲線，橋體光雕裝置諸羅樹蛙、水滴、葉脈等意象，結合在地水文與自然景觀，入夜後點燈超吸睛，躍然成為嘉市新地標。

市長涂醒哲說，八掌溪人行景觀橋經票選命名為「彌陀映月橋」，總長二百二十二公尺、跨河主跨徑一百一十五公尺、寬六公尺、橋塔高約五十公尺，造價一億零四百餘萬元，可供行人、腳踏車通行，通往嘉義縣中埔鄉和美村，連結八掌溪畔黃金風鈴木步道、軍輝橋下親水公園，將八掌溪美景盡收眼底。

西北側景觀廣場 明年中完工

涂醒哲說，「彌陀映月橋」西北側景觀廣場新建工程八月三十一日開工，經費九千萬元，以水岸、生態規劃設計，經票選命名為「綠映水漾」，預計明年六、七月完工，同時配合水利署第五河川局「魅力河段計畫」，要讓當地八掌溪畔周邊環境煥然一新。

市府工務處土木科長王元利說，「彌陀映月橋」每晚點燈時間為六至十一點，橋體光雕電纜線配置設計時，以儘量不外露為原則，降低失竊風險。

啟用儀式邀請嘉義南門基督長老教會、號角響起薩克斯風重奏團、響綻室內樂團演奏，現場有東市場攤商擺設小型市集，吸引民眾同歡；此外，市府將於二十一日晚間六點半至九點半在軍輝橋下親水公園舉辦「彌陀映月中秋音樂晚會」，由藝人陽帆主持，邀請歌手演唱，邀民眾共襄盛舉。