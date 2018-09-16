〈中部〉雲林日產3萬根路邊菸蒂 宣導不落地

2018-09-16

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林每天產出近三萬根路邊菸蒂，菸蒂不易分解，造成環境污染及危害，縣環保局昨天在斗六火車站前辦活動，與民眾一同宣示菸灰菸蒂不落地，並展出菸灰菸蒂不落地裝置藝術，內有農產品及四百根菸蒂，希望由環保與污染的反差，喚起民眾對亂丟菸蒂的重視。

斗六火車站展示裝置藝術

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，雲林縣吸菸人口約十四萬人，以過去研究，有廿％的菸蒂沒有妥善處理，如果癮君子一天抽一根菸，等於全縣每天會產生三萬根路邊菸蒂，香菸濾嘴是塑膠材質，需要十五至廿年才能分解，如果接觸到土壤、水或海洋，對環境、動植物都會產生長期毒害，甚至會帶入食物鏈中，最終再回到人體。

丟進排水溝 污染河川海洋

斗六市長參選人林慧如表示，不少民眾以為把菸蒂丟到排水溝的排水孔裡，眼不見為淨，其實菸蒂會造成排水阻塞，進入下水道後會污染河川及海洋，長期的危害難以想像，民眾千萬不要以為將菸蒂丟進排水孔就不會造成污染。

雲林縣環保局以「農業首都」的概念設計出菸灰菸蒂不落地裝置藝術，已放置在斗六火車站展示，裝置藝術以地球為主體，一側展現乾淨的水層及土壤孕育出雲林縣豐富甜美的蔬果，另一側則呈現菸灰菸蒂污染水層、土壤及空氣，間接危害蔬果及周圍環境，以強烈對比方式警示民眾應養成菸灰菸蒂不落地的習慣。

裝置藝術內有四百根菸屁股，是三個工作人員花九十分鐘到戶外撿拾菸蒂的成果，等於每人一分鐘就可撿到一．五根。

環保局鼓勵商家認養清理周邊五公尺環境，住戶養成維護住家周邊二公尺清潔的習慣，依「廢棄物清理法」規定，亂丟菸蒂可處一千兩百元以上、六千元以下罰鍰，希望民眾勇於檢舉。