〈南部〉「一日旗山人」行腳 深度文化體驗

2018-09-15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕喜歡五分車的朋友有福了！高市文化局從廿二日起將辦理六梯次「一日旗山人」行腳活動，帶領民眾沿著糖鐵旗尾線深度體驗旗山文化之美，復刻五、六○年代青春記憶中的五分車與蔗糖香。

文化局長尹立表示，要了解旗山歷史人文風情，首先要談到「糖鐵」在旗山生活的重要角色，糖鐵不但見證了台灣糖業出口貿易的黃金年代，這段糖業發展史至今仍深深影響旗尾沿線的產業文化發展。

在那個公路運輸不發達的年代，糖鐵「旗尾線」是最重要的客貨運輸樞紐，它不僅是沿線居民主要的交通工具，為了便利農產運輸交易，旗山青果會社的檢驗場、倉庫及辦公室與「旗山信用購買組合」的碾米廠也都選擇設在旗山車站附近。

共規劃六梯次豐富之旅

「一日旗山人」共規劃六梯次豐富的文化體驗之旅，包括走訪旗山北境，認識大林黃金檸檬的故事、參觀旗山糖廠舊火車站、欣賞維多利亞式外貌及哥德復古式八角斜頂尖塔車站的優雅；遊南勝社區體驗「勝荔筆」ＤＩＹ的樂趣。

還有拜訪溪洲庄「南新社區」，飽覽徐家私房景點百花園，再遊老街歷史特色建築；巡訪旗尾代天后宮，觀香蕉迎賓舞、聽王爺令箭傳說；搭乘五分車回想昔日風華，與鴕鳥約會再品嚐下午茶；以及認識高雄九號毛豆契作區，親手收成毛豆，體驗農家炊粿樂。

採網路報名 額滿即成團出發

活動均採網路報名，報名系統即日起上線，各梯次報名額滿即成團出發，最後一梯次報名至十一月五日止，有興趣的民眾請至「旗山車站—糖鐵故事館」官方網站查詢，或電洽旗山車站07-6621228。