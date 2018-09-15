〈南部〉牡丹鄉長陳英銘涉貪 證據不足判無罪

2018-09-15

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕屏東地檢署偵辦牡丹鄉工程弊案，指現任國民黨籍鄉長陳英銘涉嫌收受回扣近兩千萬元，依貪污治罪條例起訴並具體求刑二十五年，但屏東地院合議庭審理後，認為檢方所提證據不足，昨判陳英銘無罪，可上訴。

記者昨欲與陳英銘聯繫，但電話無人接聽，無法得知其對法院判決看法，鄉公所則未表示對此案的看法，僅要記者再聯繫鄉長。

涉收工程回扣近兩千萬 檢求刑25年

檢方起訴內容指出，陳英銘二○一○年當選鄉長後至二○一四年間，涉嫌利用鄭姓營造商擔任「白手套」大搞工程圍標，鄉內工程經陳英銘核定底價後，便分配給特定營造集團圍標承攬，並由鄭聯繫協調陪標廠商以確保得標，再依工程施作難易程度及利潤多寡，支付三%至十%不等的回扣金由鄭轉交給陳，公所高姓技士明知有廠商借牌得標於法不合，卻畏懼長官壓力，配合圖利廠商。

檢察官偵辦後，認為陳英銘長期貪污有辱官箴，犯後狡辯毫無悔意，依貪污治罪條例求處二十五年重刑，公所高姓技士畏於長官壓力，配合協助圖利廠商，求處五年徒刑，鄭姓包商因坦承犯行，建請減輕其刑；陳英銘雖矢口否認涉貪，卻一度被聲押獲准。

法官認證人證詞前後不一、檢方證據不足

屏東地院合議庭法官則認為相關證人的證詞前後不一，檢方所提證據也不足以說服法官對陳英銘等人行為形成有罪的心證，應予陳、高、鄭三人無罪諭知。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，將等收到法院判決書後，再與承辦檢察官研議是否上訴。