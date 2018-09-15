〈南部〉原鄉長照佈建率逾9成 屏縣全國第一

2018-09-15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣原住民鄉共有六十三個村，目前提供長照服務的村有五十九村，佈建率達九十三．六五%，是全國第一，其中霧台鄉、泰武鄉、來義鄉等六鄉鎮，佈建率更達百分之百；原鄉長輩與小朋友昨天齊聚一堂參加「大小Vuvu運動會」，展現平日共學與延緩老化活動的成果。

霧台等6鄉 佈建率百分百

縣長潘孟安表示，原鄉部落將照顧長輩及幼兒視為重點工作，社區安頓照顧好，青壯年就可無後顧之憂工作，屏東縣原住民鄉的長照及延緩老化據點佈建率，全國最高，其中，霧台鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、滿州鄉等六鄉，在縣府、各鄉公所及社區幹部通力合作下，佈建率達百分百。

原住民處長伍麗華說，學齡前的照顧體系，以實驗性質起步的部落托育班，在縣府跨處局協助下，轉立案為社區互助教保服務中心，馬兒、美園、佳平、平和、旭海等五部落已設立，與部落長輩據點互動密切，老幼共學十分成功。

大小Vuvu運動會 潘孟安同樂

為展現老幼共學及延緩老化成果，原鄉十八個文化健康站、五個社區教保中心以及原住民鄉部落健康營造中心，昨天共同在縣立體育館參加運動會，四百位老幼同場做健康操開場，運動會則分六支隊伍競賽，包括三代同堂接力編花環的「支援前線」、老幼傳球的「源源不絕」及「你丟我撿」投籃比賽，會場笑聲不斷。