〈台北都會〉陳景峻辭北農董座 姚文智：是被請辭

2018-09-15

〔記者黃建豪、簡惠茹／台北報導〕台北市第一果菜與魚類批發市場改建案引發爭議至今，台北農產運銷公司董事長陳景峻昨宣布請辭，時機點啟人疑竇。國民黨市長參選人丁守中指控，市長柯文哲在策略性操作，刻意將北農作為選舉工具。民進黨市長參選人姚文智也透露， 陳景峻是「被請辭」的代罪羔羊，用來化解柯文哲在這一連串操作的嫌疑，這也是柯有過推下屬的一貫作風。

姚文智昨下午赴虎林黃昏市場掃街拜票，事前受訪時指出，根據他了解，陳景峻是被請辭，這一連串風波中，柯文哲再次顯現出有功則攬、有過推下屬的風格，這也是柯一貫處理危機的模式。

姚文智還說，不論是北農或市場處，都是柯文哲的辦公室顧問蔡壁如在主導，蔡壁如就像地下市長，就是因為柯文哲放任蔡壁如破壞體制，才造成北農眾多的紛爭，希望柯文哲在陳景峻請辭後有所反省，否則這種運作方式，北農換再多董事長都一樣。

丁守中：柯將北農作為選舉工具

丁守中也評論，董事長陳景峻請辭卻換不了總經理吳音寧，顯示台北市政府的無能，北農是市府所屬的農產公司，吳音寧是總經理，理當有到議會備詢的義務，可是吳有中央做靠山遲遲換不了。

丁守中說，其實市政府手上有許多工具可以撤換吳，但是柯文哲卻進行策略性操作，累積民怨，想要等到選前才換人，收割作為選舉工具，否則怎麼會逼到副市長請辭，讓吳音寧繼續坐她的寶座，那有這樣荒謬的事情？他當市長馬上換掉吳音寧。

柯被詢問未回答 市府：覓人選接任

昨受邀到花蓮慈濟大學演講的柯文哲，被媒體詢問有關陳景峻辭去北農董座有何看法，柯並未回答。北市府發言人劉奕霆說，市府對於陳景峻請辭一事，仍以陳本人的發言為主，至於下一任北農董事長找誰接，還在覓尋適當人選。