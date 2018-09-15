〈台北都會〉路平申訴 柯3年暴增逾千件

2018-09-15

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨市長參選人丁守中昨舉行「路平」記者會，痛批市長柯文哲取消路平專案，民眾不滿意道路比例近五成，抱怨道路的申訴案在柯任內三年增加超過千件，國賠案件也比前市長郝龍斌任內增加二．三五倍。市政府工務局指出，案件增加是因為八公尺以下道路，從二○一六年移轉給工務局負責管理。

郝龍斌上任後，二○○九年起推出「路平專案」整路。丁守中昨天在市府路和松壽路交叉口召開記者會，丁指出，柯文哲上任後取消路平專案，三年內道路維修預算平均十．六六億元，跟郝龍斌任內平均每年十．八三億元相差不多，但抱怨路不平、有坑洞的申訴案件卻年年增加，任內申訴案共五五○七件，從二○一五年的一○九九件，到去年已經增加到二八八七件。

道路不平容易造成車禍或用路人摔倒等意外，丁守中表示，柯文哲任內道路不平造成的國賠案件也大幅提升，二○一四年郝龍斌任內僅二十八件，柯文哲任內從二○一五年的四十二件逐年增加，二○一六年增加到五十四件，二○一七年已經增加到六十六件。

民眾對道路不平也是相當有感，丁守中表示，根據北市去年十一月做的民調，四十九．六％、近半數民眾不滿意北市的道路品質，柯文哲只搞網路、不修馬路，難怪民眾對道路不平超有感。

丁守中：當選後恢復路平專案

丁守中承諾，當選後馬上恢復過去行之多年、有標準流程的路平專案，學習國外模式，以道路APP讓市民陳報道路問題，被反映太多問題的路段，就把承包商列為拒絕往來戶，讓全民來評斷。

市府：新增管理8米以下道路 案件變多

市政府工務局解釋，路平專案執行期間為二○○九到二○一四年，結束後仍是照專案流程運作；此外，申訴案件增加是因為新建工程處過去僅針對八公尺以上的道路做改善，但二○一六年後因柯文哲要求事權統一，八公尺以下的道路從區公所移還給工務局一併管理，案件數才變多。