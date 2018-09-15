〈台北都會〉新北老屋整建維護 7年僅完工5件

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三十年以上老屋逾六十七萬戶，新北市二○一一年起推動整建維護補助計畫，但七年來僅有二十件申請案，其中五件完工，民代質疑執行成效差，要求全面檢討。都市更新處表示，整建維護須取得全部所有權人同意，最困難的是整合，市府透過多元管道，協助民眾提升居住安全。
受理20件申請 審議通過10件
都市更新處更新發展科科長洪宜萍表示，整建維護包含建物外牆立面修繕（俗稱老屋拉皮）、公寓增設電梯及結構補強三種模式，自二○一一年至二○一七年，共受理二十件申請案，其中十件審議通過，包含五件完工（兩件公寓增設電梯、三件老屋拉皮），另五件施工中，有一件公寓增設電梯預計年底完工。
李坤城：年度執行率才2.4％
市議會民進黨總召李坤城質疑，市長朱立倫上任後，投入大量資源宣傳整建維護，並成立巡迴輔導團隊，甚至推出只要一人就能申請的預審制度，但直到二○一四年才出現首件申請案，年度執行率僅二．四％，市府投入資源與效益不成比例。
市議員賴秋媚批評，整建維護預算每年都挨批執行率不佳，市府編列預算從最高每年三千八百萬元縮編至五百萬元，美化執行率，她認為，市府應徹底檢討成效不佳原因，而非在預算與執行率上玩數字遊戲，混淆視聽。
市府：整合困難 已提高誘因
洪宜萍說明，過去編列預算是框列一筆固定經費讓民眾申請，近年改成核實編列，針對已申請審核通過的案子，依住戶實際工程進度編列預算，所以去年會出現執行率破百情形。她強調，整建維護範圍屬於住戶的公共空間，雖然市府提供補助，住戶仍要自籌部份經費，須協調取得共識，最困難的在於整合，希望取得一○○％同意，避免爭議。
補助方面，公寓增設電梯及老屋拉皮每案補助總經費五十％，但市府指定的策略地區補助額度提高至七十五％，另依據「新北市防災建築再生自治條例」申請結構補強者，每案最高補助一千兩百萬元。