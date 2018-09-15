〈北部〉壽豐鄉長選舉／捲土重來 強棒迎接素人挑戰

2018-09-15

記者王錦義／專題報導

壽豐鄉長張懷文任期屆滿轉換跑道參選第三選區縣議員，二度選鄉長的壽豐農會總幹事曾淑懿來勢洶洶，原本大家認為只會有一人登記，卻在最後一刻，已故前壽豐鄉農會總幹事、前縣議員沈錦標的兒子、美國紐約大學教授沈昌輝突然也登記參選，讓鄉長選舉出現二人競爭狀態。

年底花蓮縣五合一選舉中，壽豐鄉長選戰一度被視為選情最單純，四年前以些微票數敗給現任鄉長張懷文的曾淑懿，這次在張懷文任期屆滿轉戰縣議員，以及現任議員徐雪玉持續爭取連任之下，曾淑懿捲土重來、二度以國民黨籍身分完成參選登記。由於環視黨內、黨外，在無競爭對手情形下，地方認為這次鄉長選舉為曾淑懿「同額競選」的局面。

曾淑懿表示，她在壽豐深耕超過三十八年，將以農業ＣＥＯ的經驗與執行力，帶動壽豐鄉跨域整合，提高行政效率，專款專用，把壽豐鄉打造成國際農業科技、養生樂活宜居城鄉，爭取資源與建設，帶領壽豐成為縱谷耀眼的鄉鎮；也會整合資源，福利壽豐，營造政通人和、團結和諧共好的壽豐鄉！

不過，在登記截止前的最後一刻，前壽豐農會總幹事沈錦標之子沈昌輝，委託他人到公所完成登記，使得壽豐鄉長選舉成為曾淑懿與沈昌輝二人對決局勢，讓各界都相當意外！沈昌輝為現任紐約大學教授，今年暑假曾在花蓮東華大學擔任客座教授，學經歷俱優，有些人認為優秀的年輕人願意返鄉奉獻所學，是地方之福。不過，也有人看衰，認為沈沒有在基層服務過，不會得到壽豐鄉親的認同。