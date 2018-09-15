〈北部〉花蓮、秀姑巒溪 疏濬量僅達年度目標一半

2018-09-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮已連續多年沒有強颱侵襲，河川砂石疏濬量也減少。依照水利署第九河川局統計，花蓮境內二大河川花蓮溪、秀姑巒溪水系，疏濬量最高峰是二○一四年的四百八十六萬立方公尺，今年度截至目前疏濬量為九十七萬立方公尺，僅達到年度目標量的一半。水利署第九河川局表示，原因主要是花蓮近年較少真正強降雨的颱風侵襲，許多砂源都還留在林務局、水保局範圍的中上游河段。

採售分離 精確掌控開採量

過去河川疏濬採取「採售合一」，採砂石與賣砂石都是同一廠商，加上早期沒有完全管控外運土石數量，導致河砂盜採、超挖嚴重；從九十五年起推動河川砂石「採售分離」，疏濬廠商與售土石的廠商分開，疏濬廠一家、販售土石廠商則分給下游多家廠商派車取貨，車輛逐一過磅，因此河川砂石開採量可精確掌控，從開採數字中可發現有趣數字。

花蓮縣有秀姑巒溪、花蓮溪二大水系，屬於水利署第九河川局轄區。統計從二○一一年到去年為止，總疏濬量一三九四萬立方公尺（花蓮溪九○八萬立方公尺、秀姑巒溪四八六萬立方公尺），除了二○一四年總疏濬量四四七萬立方公尺最高之外，歷年疏濬量都只有二百多萬立方公尺，且逐年「疏濬目標量」下修，今年的疏濬目標下修到一八○萬立方公尺。

九河局表示，河川疏濬以「安全通洪」為主要考量，砂石販售國內市場是附帶提供，河川局的職責並不是「採砂來賣」，因此只要超過量不採砂，以免開採過量導致沖刷加快、地下水位下降，損失地下水資源。

九河局：沒大颱風 河砂帶不下來

九河局表示，花蓮地區河川從二千年桃芝颱風後，就沒有真正雨量大的颱風，水不夠大、河砂帶不下來，砂源仍停留在林務局、水保局範圍的上游、中游河段使得疏濬量減少。

另外，水利署近年發展即時監控管制系統，進出車輛需核對、即時管理，近距離以ＵＡＶ空拍測量、並委託太空遙測中心提供福衛五號的衛星影像，一旦有異狀就送到河川局進行現勘。水利署九河局科長陳智彥說，未來還將持續引進高科技技術，例如怪手手臂裝置３Ｄ影像辨識等，並與檢警調及民間密切合作。