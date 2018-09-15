〈北部〉一致對外 宜蘭民進黨成立競選發言人群

2018-09-15

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨昨成立宜蘭縣五合一競選發言人群，由縣議員候選人邱嘉進、林麗、呂惠卿擔任，邱為召集人；競選主委陳金德說，邱嘉進等人來自基層，了解人民聲音，希望年底選舉回到政策，民進黨將啟動鄉鎮市政策說明會，說明中央與地方的改革政策，謙卑坦然與民眾溝通，接受檢驗。

溝通平台 3位候選人擔任

民進黨昨在縣議會黨團成立五合一聯合競選總部「發言人群」，陳金德說，新設發言人群是希望對新聞事件與回應，方便媒體與外界有個窗口，可以立即處理，除了發言人群，他是主委、前副縣長黃適超是總幹事，也可以回應。

陳金德指出，邱嘉進、林麗與呂惠卿，都是來自基層，懂得基層聲音與民眾想法，可稱「來自基層的發言人群」。

政策說明會 將深入鄉鎮市

陳金德並宣佈啟動「五合一選舉鄉鎮市政策說明會」，每個鄉鎮市都要辦說明會，包括中央政策，例如為什麼要年金改革、為什麼要推動不當黨產清理等；地方政策像農業、教育政策等，都要坦然公開向選民說明，謙卑的請選民了解並支持，讓民進黨能再執政，讓陳歐珀當選。

陳金德不諱言，民進黨宜蘭年底選情很嚴峻，面臨「台灣頭」保衛戰，過去宜蘭是引領台灣進步價值的縣市，宜蘭人對自己很光榮，年底選舉結果可能是台灣頭價值的崩潰，讓宜蘭變成「台灣尾」，他呼籲民進黨支持者要堅定，要一起捍衛宜蘭光榮。

邱嘉進說，宜蘭是推動進步改革的火車頭，透過政策說明會啟動，候選人可以論述政見爭取支持，要把宜蘭帶到哪裡，要如何延續宜蘭價值，發言人群是個窗口，是協助溝通平台。